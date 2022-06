Cidades Suspeito de balear pai da ex em farmácia responde a processos por ameaça e violência contra mulher Homem é réu em um processo por ameaça, que foi registrado na comarca de Aruanã em novembro de 2020

Atualizada às 15h42. O suspeito de balear o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 62 anos, na manhã desta segunda-feira (27) possui três processos contra ele no sistema judiciário goiano. Todos eles são relacionados à ameaças e crimes contra a mulher. O homem de 26 anos que foi até a farmácia onde João do Rosário estava trabalhando ...