Suspeito de consumir carne de animais domésticos é preso em Aparecida

Um homem foi preso suspeito de maus-tratos e consumo de carne de animais domésticos, no último sábado (6), no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Apresentando sinais de transtornos mentais e vivendo em condições insalubres, o homem foi levado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) ao 4º DP de Aparecida para ser investigado. "Fizemos a varredura no local e ...