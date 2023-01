Cidades Suspeito de dirigir alcoolizado e matar esposa atropelada é preso em Britânia Após relatos de testemunhas, Polícia Civil interpreta o caso como um crime doloso, quando há intenção de matar, e não mais culposo, quando não há

Um homem suspeito de matar a esposa atropelada foi preso na última quarta-feira (18), em Britânia, na região Noroeste de Goiás. No dia 13 de janeiro, o homem que estava sob influência de álcool teria atropelado e arrastado sua esposa no fundo do lote onde moravam. A mulher chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a transferência para u...