Cidades Suspeito de dois homicídios no Setor São José é preso em Goiânia

Um suspeito de praticar dois homicídios no Setor São José, em 2021, foi alvo de quatro mandados de prisão, sendo dois temporários e dois preventivos em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), Lucas Souza Silva, conhecido como Gordo, é apontado como o chefe do tráfico de drogas no setor. De acordo com a PC, o primeiro homicídio teria acontecido em fevereiro do ano...