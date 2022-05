Cidades Suspeito de envolvimento no desaparecimento de namorada é preso em Tocantins Mulher está desaparecida desde o último dia 6, quando esteve na casa dos tios, em Aparecida de Goiânia, e comentou que queria terminar o relacionamento

O homem suspeito de ter envolvimento no desaparecimento da empregada doméstica Luiza Helena Pereira Lima, de 38 anos, foi preso neste domingo (15) em uma casa no município de Paranã, na região Sudeste do Tocantins. Luiza está desaparecida desde o último dia 6, quando esteve na casa dos tios, no setor Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia, e comentou que qu...