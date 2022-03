Cidades Suspeito de esfaquear e degolar um colega de infância é preso, em Goiânia Homem teria dado carona para a vítima em uma bicicleta antes de cometer o crime. Agressões só cessaram quando a vítima foi degolada

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) prendeu Patrick Gutierry na última quinta-feira (10), suspeito de esfaquear e degolar um colega de infância utilizando um facão, no Setor Guanabara, em Goiânia. O crime aconteceu no dia 23 de novembro de 2021. De acordo com as investigações, Patrick teria convidado a vítima para ir até a casa de uma terceira pessoa. Durant...