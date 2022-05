Cidades Suspeito de estuprar adolescentes e mandar ameaças para as famílias é preso em Mara Rosa Homem conversava com as vítimas e marcava de encontra-las quando elas estavam sozinhas em casa. Depois que as mães descobriram, ele passou a mandar mensagens intimidadoras

Um homem suspeito de cometer estupro de vulnerável contra duas adolescentes, de 14 anos, foi preso em Mara Rosa, no Norte de Goiás. Depois que as famílias descobriram os crimes, ele passou a ameaça-las por mensagens em aplicativos. Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil (PC) na última sexta-feira (29), a investigação apontou que o homem entrava em con...