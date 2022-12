Um homem, de 26 anos, foi indiciado nesta semana pelo estupro de um menino de 5 anos de idade durante uma confraternização, em Itaberaí. O crime ocorreu durante uma festa de fim de ano, organizada para funcionários da loja da qual os pais da criança são donos.

A mãe do menino foi quem fez a denúncia para a Polícia Civil (PC), pois ao procurar o filho na confraternização ela o encontrou no banheiro masculino em atitude suspeita com o investigado.

Quando foi levado à delegacia, o suspeito usou o direito de ficar em silêncio, mas depois confessou ter cometido o crime.

O suspeito, Gustavo Siqueira, era amigo dos pais da vítima e já tinha passagens por um homicídio em Quirinópolis e por dirigir embriagado, segundo a Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Kahlil Souto Nogueira, o suspeito foi preso por estupro de vulnerável no dia 18 de dezembro e solto por decisão judicial, uma semana depois.

Caso seja condenado por estupro de vulnerável, o suspeito pode pegar até 15 anos de prisão. A Polícia Civil investiga a existência de outras vítimas.