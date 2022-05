Cidades Suspeito de estuprar e matar menino de 10 anos em Maurilândia é preso no Mato Grosso Ele estava a 200 km da fronteira com a Bolívia e a polícia acredita que ele planejava sair do país. Vítima foi encontrada em milharal e suspeito alegou vingança. Polícia Civil investiga

O homem suspeito de estuprar e matar um menino de 10 anos em Maurilândia foi preso. Valteir Camargo da Silva, de 51 anos, estava na cidade de Conquista d’Oeste, no Mato Grosso, e a investigação aponta que ele pretendia fugir do país. Ele estava a cerca de 200 km da fronteira com a Bolívia. O suspeito está preso em uma delegacia na cidade de Pontes e Lacerda e aguarda a...