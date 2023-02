Um idoso de 64 anos foi preso preventivamente, na última terça-feira (7), suspeito de estuprar sua enteada, com quem teve uma filha que também sofreu abusos, e outras duas adolescentes, em Campo Limpo de Goiás. A polícia começou a investigar o caso após três das vítimas assistirem a uma palestra sobre violência sexual na escola onde estudam e denunciarem os crimes. Outros dois homens, um deles irmão do idoso preso, foram indiciados também por estupro. O número de vítimas chega a cinco.

Ao POPULAR, o delegado André Fernandes conta que, em maio de 2022, a Prefeitura de Campo Limpo promoveu um ciclo de palestras para conscientizar crianças e adolescentes quanto à importância de identificar e denunciar abusos sexuais.

Em uma delas, realizada em um colégio estadual do município, o palestrante percebeu que uma das meninas começou a chorar. “Ele percebeu que as amigas estavam acolhendo. Quando encerrou a palestra, as três se aproximaram e contaram que haviam sido abusadas”, relatou Fernandes.

Suspeito teve filha com enteada

O Conselho Tutelar foi chamado na época, que acionou a Polícia Civil. A instituição começou a investigar o caso e descobriu outras duas vítimas. As cinco tinham idade de 6, 13, 13, 15 e 18 anos quando os abusos ocorreram. “Os pais das vítimas relatam que essas jovens narraram que foram tocadas nos órgãos genitais, e algumas delas foram violentadas”, disse o delegado André Fernandes.

Quatro delas teriam sido estupradas pelo homem que foi preso. De acordo com o delegado, ele era motorista comissionado da Prefeitura de Campo Limpo quando teria praticado os crimes.

Uma das vítimas, segundo Fernandes, foi a própria enteada do suspeito, com quem ele teve uma filha. Segundo o delegado, a menina também foi vítima de abusos por parte dele e foi uma das meninas que assistiram a palestra e denunciaram.

Os outros dois indiciados têm idade de 52 e 67 anos, sendo um, inclusive, é irmão do suspeito que foi preso. O delegado informou que um deles estuprou uma mesma adolescente vítima do irmão.

Vídeos no Tiktok

A reportagem apurou que a polícia conseguiu achá-lo através de seu perfil no Tiktok, que o suspeito usava para publicar vídeos em que ele aparecida fazendo truques de mágica. Ele foi levado para o presídio de Anápolis e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, assim como os outros dois que seguem soltos.

De acordo com o delegado, outras denúncias de estupro podem surgir. “Eu creio que, agora, a gente vá receber mais vítimas que vão ficar encorajadas porque sabem que o autor está preso. Até então, a soltura dele causava muito medo”, concluiu.

Procurada, a Prefeitura de Campo Limpo de Goiás informou que o suspeito foi exonerado de suas funções ainda na época das denúncias. A reportagem ainda não conseguiu localizar a defesa dos indiciados. O espaço segue aberto.

Leia também:

Sobrinha de homem suspeito de estuprar filhas denuncia que ele também abusou dela, diz polícia

Falso pai de santo de 79 anos é indiciado por violação sexual, em Campos Belos de Goiás