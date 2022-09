Um homem foi preso em Mineiros, no sudoeste de Goiás, suspeito de agredir e estuprar uma mulher grávida. O caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (2), depois que a vítima saiu do local onde trabalha, por volta de 1h40. A mulher foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento pelo próprio suspeito e coagida a dizer aos médicos que os ferimentos foram causados por uma queda de bicicleta.

Conforme o relato da Polícia Militar, ao chegar na unidade de saúde, a vítima, que está no quinto mês de gestação, começou a chorar e contou a um vigilante o que teria acontecido. Ela apresentava cortes na cabeça e nas mãos. Além disso, um exame preliminar também constatou que ela tinha lesões causadas por violência sexual.

O suspeito foi contido pelo vigilante até a chegada da polícia, que efetuou a prisão em flagrante. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

A vítima foi internada para acompanhamento ambulatorial e suporte psicológico.

Estupro

À polícia, a vítima contou que estava voltando do trabalho, quando foi atacada por um homem que bateu uma pedra em sua cabeça por duas vezes e a fez cair. Em seguida, conforme relatou a PM, o homem tirou as roupas da vítima e cometeu o estupro na calçada.

Ainda de acordo com a mulher, algumas pessoas passaram pelo local, mas não prestaram socorro. Ela acredita que, como o local estava escuro, poderiam ter pensado que o ato era consensual. Depois disso, o homem a levou para um lote baldio onde a estuprou pela segunda vez. A vítima afirmou ter ficado quieta, pois estava com muitas tonturas e ficou com medo de ser morta.

O suspeito disse à polícia que o ato havia sido consentido pela vítima, e que a agressão ocorreu por ela ter dado um tapa em seu rosto durante o ato sexual.

Crime anterior

Segundo a polícia, funcionários informaram que o homem havia sido levado da UPA horas antes do ocorrido. Ele teria dado entrada na unidade por volta de 22h, após ter sido encontrado desacordado em uma via pública e socorrido pelo Samu.

Já na unidade, o suspeito teria se masturbado na frente dos pacientes. A direção foi acionada e o suspeito saiu do local algemado pelos policiais.

O POPULAR entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações sobre a soltura do suspeito após o primeiro episódio, mas não houve retorno até o momento.

