Cidades Suspeito de feminicídio preso em Santo Antônio do Descoberto é liberado após audiência Jovem de 19 anos foi encontrada morta em um córrego no Recanto das Emas, no Distrito Federal

Um homem de 40 anos, que havia sido preso por suspeita de matar a jovem Viviane Silva, de 19 anos, foi liberado neste domingo (5) após audiência de custódia. A mulher foi encontrada morta na última quinta-feira (2) em um córrego no Recanto das Emas, no Distrito Federal (DF). Ela estava seminua, mas não havia sinais de violência sexual. Exames iniciais do Instituto Médico L...