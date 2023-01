Um homem de 24 anos foi solto nesta sexta-feira (27) após não conseguir pagar fiança por duas vezes, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), ele estava preso há mais de duas semanas por suspeita de furtar 11 filés de um tipo de peixe e só continuou preso porque não tinha condições financeiras para arcar com o valores apresentados.

O pedido de Habeas Corpus foi feito pelo defensor público e colaborador do Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH), Philipe Arapian, que relatou que a primeira fiança apresentada ao jovem foi no valor de R$ 2,4 mil. O segundo valor apresentado foi de um salário mínimo, determinado como condição para liberdade provisória durante uma audiência de custódia no dia 12 de janeiro, mas também não conseguiu pagar.

“Contudo, mesmo após a decisão, o paciente, primário e sem qualquer antecedente, continuou preso, por não possuir condições financeiras suficientes para arcar com o respectivo valor”, frisou Philipe.

O defensor ainda lembra que o jovem ficou 14 noites preso somente por não conseguir pagar uma fiança. Segundo ele, é necessário levar em conta o valor dos bens supostamente furtados e que o crime teria sido cometido sem violência ou grave ameaça. Além disso, Philipe defende que o suspeito não representa nenhum risco à ordem pública.

Decisão do juízo

De acordo com a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), o juízo relatou na decisão que não há necessidade da manutenção da “medida extrema”, no caso, o suspeito continuar preso. "Tanto que houve o arbitramento de fiança pela autoridade judicial, além de medidas cautelares previstas e o paciente continuou custodiado", ressaltou.

O pedido de Habeas Corpus foi realizado pelo defensor público, Philipe Arapian, após inspeção ao presídio de Rio Verde no último dia 24 de janeiro. A decisão do juízo foi publicada nesta sexta-feira (27), e o jovem foi solto no mesmo dia.

