Cidades Suspeito de furtar 21 barras de chocolate de supermercado é preso em Rio Verde Seguranças desconfiaram do homem depois que ele passou várias vezes pela seção dos doces e chamaram a polícia

Um homem foi preso nesta sexta-feira (11) suspeito de furtar barras de chocolate de um supermercado no Centro de Rio Verde, na região Sudoeste de Goiás. Ao todo, os policiais encontraram com o homem 21 barras. A Polícia Militar informou que foi acionada depois que os seguranças do estabelecimento comercial desconfiaram do homem depois dele passar várias vezes pela s...