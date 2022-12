Cidades Suspeito de furtar 81 celulares em loja de Goiânia é preso na BR-153 A polícia também prendeu o dono de uma banca de eletrônicos, suspeito de ter comprado parte dos celulares

Um homem suspeito de ter furtado 81 aparelhos celulares de uma loja de eletrodomésticos, no Centro de Goiânia, foi preso no perímetro urbano da BR-153, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (7). Além dele, a polícia também prendeu o dono de uma banca de celulares dentro do Terminal do Cruzeiro, que teria comprado parte dos celulares furtados. O crime ...