Cidades Suspeito de furto é preso após ser amarrado por populares em Buriti Alegre Depois de ter sido preso horas antes, homem de 27 anos teria voltado a cometer novo crime, o que revoltou moradores da cidade

Um homem de 27 anos foi amarrado por populares em Buriti Alegre, no sul de Goiás, após ser acusado de furto. Ele foi apontado como responsável por furtar uma bolsa na última sexta-feira (27). De acordo com informações da Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local teriam usado de força física para prender o rapaz até a chegada dos policiais. No regist...