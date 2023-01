A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) prendeu um homem suspeito de matar uma mulher após jogar gasolina e atear fogo em seu corpo. O crime aconteceu no dia 19 de dezembro, em um bar de Goiânia. Cristiano Nunes da Silva está preso desde segunda-feira (9).

O delegado que investiga o caso, Carlos Alfama, disse ao POPULAR que o homem confessou o crime e alegou ter "perdido a cabeça" após uma discussão com Ana Paula Alves de Souza. O suspeito contou que começou uma briga após a vítima ter jogado seus pertences no chão.

Cristiano afirmou à PC-GO que se arrependia de ter matado a vítima e alegou que não sabia que Ana Paula havia morrido, pois depois de atear fogo em seu corpo, fugiu do local. O delegado explicou que os dois não tinham uma relação afetiva, sendo apenas conhecidos e que estavam bebendo álcool juntos. O namorado da mulher também estava no local.

Ana Paula chegou a ter atendimento médico, mas morreu após quatro dias internada devido as queimaduras. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do homem. Cristiano estava em situação rua e já teve passagem pela polícia por outro homicídio e violência doméstica.

A divulgação da foto do preso é permitida pela Lei nº. 13.869/2019, portaria n.º 02/2020 – PC, Despacho do Delegado Geral n.º 000010828006 e Despacho DIH/DGPC – 09555, em especial pela possibilidade de surgimento de novas provas do crime.