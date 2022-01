Um homem suspeito de ser líder de uma facção criminosa que atuava em Goiânia foi preso, nesta quinta-feira (6), no Complexo do Turano, no Rio de Janeiro. No momento da prisão, o investigado portava uma pistola calibre .40 e apresentou uma identidade falsa e com isso foi autuado em flagrante por porte de arma e uso de documento falso.

As investigações para encontrar o suspeito no Rio de Janeiro começaram no dia 13 de outubro. Ele possui passagens policiais por adulteração de veículos, tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio.

Outro homem também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma.