Cidades Suspeito de manter mulher em cárcere é preso por plantar 302 pés de maconha, em Alvorada do Norte PM informou que suspeito já estava tratando da venda e transporte da droga quando foi preso

Equipes do Comando de Operações do Cerrado (COC), da Polícia Militar, prenderam um homem de 33 anos, suspeito de manter a esposa de 34 anos em cárcere privado, vítima de agressões diárias, e responsável pelo cultivo de 320 pés de maconha na propriedade dele, na zona rural de Alvorada do Norte, na Região Noroeste de Goiás. Conforme relato dos militares, há alguns...