Cidades Suspeito de matar aposentado em farmácia tinha registro de arma para tiro esportivo, diz polícia Tipo de registro da arma de Felipe é o chamado Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)

Atualizada às 15h19. A Polícia Civil informou que Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, suspeito de matar o policial aposentado João do Rosário Leão, de 63, possui arma registrada em seu nome para a prática de tiro esportivo. De acordo com o delegado, a hipótese é de que Felipe tenha usado uma pistola no crime, mas ainda não se sabe se é a mesma cadastrada. ...