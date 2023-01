Cidades Suspeito de matar comerciante após briga por hidrômetro é preso, em Formosa Crime aconteceu em setembro do ano passado mas o suspeito só foi localizado e preso no início de 2023

Um comerciante suspeito de matar seu vizinho durante briga motivada por hidrômetro foi preso nesta segunda-feira (9), em Formosa. O crime aconteceu no dia 5 de setembro do ano passado, no setor Vila Verde. A prisão do suspeito foi expedida assim que o Grupo de Investigação de Homicídios de Formosa concluiu as investigações, mas o suspeito só foi encontrado e preso nesta s...