Cidades Suspeito de matar diarista esganada se escondia em zona de mata e conhecia região de fuga, diz PC Joaquim Bispo confessou ter matado Luiza Helena e jogado o corpo em uma cova rasa de Cristianópolis

O suspeito de matar e esconder o corpo da diarista Luiza Helena Pereira Lima, de 38 anos, preso no último domingo (15) no Tocantins após intensas buscas, era "mateiro" e se escondeu em zonas ermas e de difícil acesso para fugir do cerco policial, revelou a Polícia Civil (PC). Segundo a corporação, Joaquim Bispo Costa Filho, de 39 anos confessou ter esganado a companheira e...