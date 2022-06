A delegada titular da Delegacia de Investigações de Homicídios, Ana Elisa Gomes Martins, em informações preliminares, disse que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, suspeito de ter matado o sogro, João do Rosário Leão, foi encontrado escondido na casa de sua família no Jardim Riviera, em Goiânia, onde passou parte da infância, junto com um tio e a mãe.

O suspeito chegou à Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) às 20h05, após passar por exames no Instituto de Medicina Legal. O advogado de Felipe, Julio de Brito, também chegou à delegacia no mesmo horário. Ao contrário do que o advogado havia dito, o homem não se entregou, mas foi capturado. Brito afirmou que esperava uma decisão judicial para ele se entregar.

Outros policiais estão na casa de João do Rosário para realização de pericia, visto que na véspera do crime, o suspeito aparece ameaçando com uma arma seu ex-sogro, em um condomínio residencial de Goiânia.

O nome de de Felipe havia sido inserido no banco de dados da Polícia Criminal Internacional (Interpol) e a polícia tinha conseguido um mandado de prisão contra o suspeito. O advogado, Júlio de Brito, estava desde a terça-feira (28), em conversas com o delegado da DIH, Rhaniel Almeida, afirmando que o suspeito ia se entregar, juntamente com a arma usada no crime.

