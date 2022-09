Um jovem de 19 anos é procurado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) de Valparaíso. Wellington Henrique Pereira da Silva, conhecido como Gordinho, é suspeito pelo crime de feminicídio contra sua ex-namorada, de 18 anos, no dia 16 de agosto.

O crime ocorreu no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso. Na ocasião, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte.

Segundo a Polícia Civil, a vítima levou um disparo de arma de fogo na boca. O ex-namorado não foi encontrado desde então e teria, supostamente, levado a arma do crime.

De acordo com as investigações, Wellington teria ido até a casa da mulher na data do ocorrido para reatar o namoro e, diante da negativa dela, efetuou o disparo.

O delegado à frente do caso, Leonilson Pereira, afirmou que "foram juntados elementos suficientes para sua representação de prisão temporária".

"O Ministério Público se mostrou favorável e [o pedido de prisão foi] deferido pelo Poder Judiciário. Constatou-se que o sujeito está foragido, em local incerto ou não sabido, e, por essa razão, viemos trazer à público e de forma fundamentada sua imagem e qualificação para que com maior brevidade possível possamos concluir sua prisão temporária para finalizar o inquérito e o adamento de uma futura ação penal em seu desfavor", afirmou o investigador.

