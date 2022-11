Cidades Suspeito de matar ex-namorada e filha dela está na UTI em estado grave Polícia Civil já prepara um pedido de prisão preventiva contra o homem, que deve ser cumprido caso ele sobreviva

O suspeito de matar a ex-namorada Simonia José Santiago, de 52 anos, e a filha dela, Talita Maria Santiago Simão, de 30, em São Luís de Montes Belos, está internado em estado grave na UTI de um hospital de Goiânia após ter atirado contra a própria cabeça. Artulino Gomes de Oliveira, de 59 anos, teria cometido o crime neste sábado (26) por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima. Conforme o boletim do Hospital Estadual de Urgênc...