Suspeito de matar ex-sogro em farmácia é exonerado da Prefeitura de Goiânia

Cidades

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, suspeito de matar João do Rosário Leão, de 63, foi exonerado pelo prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) do cargo comissionado de gerente de Sinalização de Trânsito, na Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), nesta segunda-feira (27). No entanto, o decreto só foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta ...