Um jovem de 26 anos foi preso nesta quinta-feira (23) suspeito de roubar e matar o ex-vereador de Minas Gerais, José Humberto de Lima, de 50 anos, mais conhecido como Nenê. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro deste ano em Itumbiara.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o corpo do ex-vereador foi encontrado próximo ao veículo dele em uma lavroura de soja, perto da BR 452, em Itumbiara. Antes disso, José havia sumido de Centralina, em Minas Gerais, no dia 16 de janeiro e ficou desaparecido por 8 dias. O corpo dele foi identificado por meio de exame DNA.

Na época do crime, o delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Marcos Tadeu de Brito Brandão, disse que foi encontrado um lençol com marcas de sangue dentro do carro do ex-vereador.

A Polícia Civil de Goiás informou que não irá passar mais detalhes sobre a motivação do crime ou como aconteceu para não atrapalhar as investigações que estão com a polícia de Minas Gerais. José Humberto de Lima foi vereador de Centralina entre 2001 e 2004.

O suspeito Igor Alves dos Santos foi preso em casa na cidade de Itumbiara e levado para a Unidade Prisional de Sarandi, onde ficará à disposição da Justiça. Em nota, o advogado de defesa Iago Carrijo disse que seu cliente irá manter o silêncio até o fim das investigações.

