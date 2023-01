Atualizada em 13/01/2023 às 15h45

O homem preso suspeito de torturar e matar mulheres em Goiás e no Paraguai cometeu crimes após ser solto por estupro e agressão contra garotas de programa, segundo o delegado Arthur Fleury, que investigou a morte de uma das vítimas num motel de Aparecida de Goiânia, no final do ano passado.

*Correção:* A princípio, a Polícia Civil informou que uma mulher teria participação no crime e estaria foragida. No entanto, nesta sexta-feira (13), o delegado Arthur Fleury comunicou que a mulher não tem participação no crime e considera uma testemunha na investigação.

Leandro Alves foi preso na última sexta-feira (6), na fronteira do Brasil com o Paraguai, usando um documento falso quando foi preso. A polícia acredita que o homem tentaria atravessar a fronteira para fugir. A polícia disse que ele segue preso no Paraná e será recambiado para Goiás.

O POPULAR não localizou a defesa dos suspeitos para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

Deyselene de Menezes Rocha, que era garota de programa, segundo a polícia, foi encontrada morta carbonizada no dia 13 outubro de 2022, em um matagal. Ela tinha sinais de tortura, como um arame enrolado no pescoço.

Morte

A Polícia Civil disse que imagens do circuito de segurança de um motel perto da BR-153, em Aparecida de Goiânia, mostram quando a vítima chega ao estabelecimento em carro dirigido por Leandro Alves. Em seguida, um casal chega ao motel e divide o quarto com ele e a vítima.

Horas depois, uma mulher deixa o estabelecimento andando e o outro homem sai no carro, que era dirigido por Leandro. A vítima não é vista saindo do estabelecimento.

Ao observar as câmeras de segurança do motel, a Polícia Civil verificou que no banco de trás do carro havia um volume encoberto com um pano. O delegado disse que na conta paga no motel por Leandro há a cobrança de um lençol e um travesseiro, que ele teria levado do estabelecimento.

A irmã de Deyselene relatou à polícia que ela foi vista pela família pela última vez, por volta das 4h do dia 12 de outubro de 2022, quando deixou o filho aos cuidados da irmã.

