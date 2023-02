Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na tarde da última segunda-feira (6) por homicídio qualificado por motivo fútil, em Corumbá de Goiás, a 110 km de Goiânia, informa a Polícia Civil (PC).

O crime teria acontecido por volta das 15h30, num bar da avenida principal da cidade, próximo à delegacia da cidade. Apesar da fuga do suspeito, a polícia conseguiu rastrear e prender o homem na zona rural do município, cerca de duas horas após o crime.

A delegada Aline Cardoso, responsável pelo caso, conta que “aparentemente eles não tinham nenhum outro atrito relevante” e que provavelmente o desentendimento seria apenas mais uma “briga de bar”.

De acordo com as investigações da PC, a vítima e o suspeito já se conheciam e tiveram, inclusive, outros dois desentendimentos anteriores. No dia do crime, o autor teria se encontrado com a vítima por acaso no bar.

Este homem teria provocado o suposto autor do crime que saiu do local fazendo ameaças. Ao voltar para o local do crime, portando uma faca, o suspeito deu dois golpes na vítima, que veio a óbito ainda no local.

A delegada conta que a vítima já tinha passagem pela polícia e que “aparentava ter um comportamento agressivo também”. Já o suspeito não tinha passagens pela polícia até então.

O homem que foi preso não apresentou advogado e deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira (7), quando será designado um defensor público para o caso.

A pena para o crime de homicídio qualificado por motivo fútil pode chegar até 30 anos. O suspeito foi levado para a unidade prisional de Corumbá de Goiás, onde aguarda julgamento.

Leia também:

- PMs de Anápolis são denunciados por abuso de autoridade e falsidade ideológica após invasão em casa

- Casal é preso com quase R$ 5 mil em notas falsas de R$ 200 em Planaltina