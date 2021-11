Cidades Suspeito de matar homem com golpes de facão é preso em Piracanjuba Investigado já tinha sido detido, mas respondia em liberdade. Por descumprir as determinações judiciais, foi novamente encarcerado

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de homicídio qualificado em Piracanjuba, a 85 km de Goiânia. O crime aconteceu em outubro do ano passado e o investigado, de acordo com a Polícia Civil, utilizou um facão para matar a vítima. Responsável pela investigação, o delegado Leylton Barros contou que o suspeito e a vítima se conheciam e dias antes do crime tiveram uma de...