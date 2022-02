Cidades Suspeito de matar homem com pedrada na região da 44, em Goiânia, é preso Homem teria jogado pedra contra vítima após uma discussão

Foi preso nesta terça-feira (16), no estado do Piauí, o suspeito de matar um homem na região da 44, em Goiânia, com uma pedrada no dia 13 de outubro de 2021. José Rodrigues de Sousa, de 41 anos, teria atirado uma pedra contra José Francisco da Rocha, de 38, após uma discussão entre dois. A vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu ao ferimento e a...