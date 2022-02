Um suspeito de matar com quatro tiros um homem de 32 anos, que estava em um bar de Aparecida de Goiânia, em 26 de janeiro de 2020, está sendo procurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). Imagens da ação do suspeito foram divulgadas pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO), com objetivo de identificar o autor.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem chega ao estabelecimento comercial, por volta de 13h30, no Residencial Norte Sul, retira a arma da cintura e adentra ao local. Segundos depois, o suspeito sai correndo do bar, ainda segurando a arma, em direção a um veículo. A vítima, Edcarlos Rodrigues, morreu no local.

Investigação

O delegado do GIH de Aparecida, Altair Gonçalves, afirmou que a vítima tinha registros criminais, mas que as investigações, até aqui, não apontam conexão entre o homicídio e a ficha criminal.

A divulgação das imagens após dois anos do fato, segundo a GIH, é uma questão de estratégia, já que isso poderia prejudicar as linhas de investigação.

Para informar detalhes, o disque-denúncia da PC-GO é o 197, ou (62) 3201-3966 e (62) 98461-0128.