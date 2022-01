Cidades Suspeito de matar homem no ano novo em Montividiu é preso em Rio Verde Investigado foi localizado na casa de um dos seus irmãos

O suspeito de matar um homem no ano novo em Montividiu foi preso em Rio Verde, no sudoeste do estado. Ele estava escondido na casa de um de seus irmãos no Setor Central do município. No momento da prisão ele estava com uma identidade falsa e havia adquirido uma passagem com destino a Primavera do Leste, no Mato Grosso. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde f...