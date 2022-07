O supeito de matar dois irmãos de 5 e 7 anos foi morto em ação policial neste domingo (10), em Bonópolis. Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, estava foragido desde a quarta-feira (6) quando aconteceu o crime. Segundo informações da Polícia Civill (PC) o suspeito foi encontrado na zona rural do município e morreu depois trocar tiros com os policiais.

Um mandado de prisão temporária já havia sido expedido pela Justiça depois de informações que o suspeito tinha sido visto saindo da casa das crianças mortas. Segundo informçaões da polícia, o homem deixou o local carrendo com um saco.

Além da suspeita dos homicidios de Luiz Otávio Nunes Reis, de 7 anos, e Ayla Luciene Jesus Nunes, de 5 anos, Reginaldo era suspeito de ter estuprado a menina. Segundo a PC, ela foi encontrada com sinais de violência sexual.

Na ação policial deste domingo (10), além da morte de Reginaldo, a PC informou atravéz de nota que outro suspeito de envolvimento no crime que resultou na morte dos irmãos, foi preso.

Nota da Polícia Civil sobre a ação:

A Polícia Civil de Goiás informa que Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, suspeito de ser o responsável pela morte de duas crianças em Bonópolis e que estava foragido desde a data do crime, na última quarta-feira (6), foi encontrado na zona rural do município após esforços investigativos. Depois de confronto com a Polícia, Reginaldo veio a óbito no local. Um outro suspeito de envolvimento no crime foi preso.

Entenda o caso:

Luiz Otávio Nunes Reis, de 7 anos e Ayla Luciene Jesus Nunes de 5 foram mortos em Bonópolis, cidade que fica à cerca de 480km de Goiânia. A mãe das crianças estava trabalhando e quando chegou em casa, por volta de 16h, encontrou o filho morto. A menina foi levada pelo suspeito e encontrada morta na saída da cidade no útimo dia 6.

Os vizinhos disseram à mãe que viram um homem saindo da casa dela com um saco na mão. Tanto a Polícia Civil de Goiás (PCGO) quanto a Polícia Militar de Goiás (PMGO) estão nas em busca do suspeito.

Na quinta-feira (7), a Polícia Militar colocou um de seus helicópteros para auxiliar nas buscas, pois havia suspeita de que Reginaldo estaria em uma área de difícil acesso no município.

Uma foto de Reginaldo José Barbosa, foi divulgada na sexta-feira (8), pela Polícia Civil.

