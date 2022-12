Cidades Suspeito de matar maquiadora por ciúmes vai a júri popular, em Anápolis Corpo da mulher foi encontrado com duas perfurações nas costas. Júri está marcado para março de 2023

Nove meses após o caso, o tribunal do júri decidirá o futuro de Israel Rodrigues, de 28 anos, suspeito de ter matado a maquiadora Tayná Pinheiro, de 26, dentro do apartamento em que os dois moravam juntos em Anápolis, a 55km de Goiânia. O crime aconteceu no dia 6 de março deste ano. O júri popular foi marcado para acontecer somente no dia 7 de março de 202...