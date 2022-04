Cidades Suspeito de matar mulher e transportar corpo em moto se entrega à polícia de Senador Canedo Inquérito policial foi concluído e Guilherme Antonio será denunciado por homicídio qualificado por emprego de tortura e motivo fútil, fraude processual e ocultação de cadáver

Guilherme Antonio da Costa Garcia, de 19 anos, suspeito de matar a facadas Sara Helena da Silva e transportar o corpo em uma moto até a zona rural de São Miguel do Passa Quatro, se entregou à polícia de Senador Canedo no último dia 14. Ele se apresentou com a mãe e outros familiares na delegacia do município e confessou o assassinato da mulher. O inquérito polici...