Cidades Suspeito de matar mulher enforcada com cinto de segurança é preso em Novo Gama Investigado também ateou fogo no corpo de Joana Santos Souza, de 32 anos

O suspeito de matar Joana Santos Souza, de 32 anos, foi preso preventivamente, nesta terça-feira (29), em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. A diarista desapareceu no dia 12 de março e seu corpo foi encontrado carbonizado e em estado de decomposição no dia 14. O delegado Taylor Brito, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, disse que o ...