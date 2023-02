Um homem, de 25 anos, foi preso na manhã deste domingo (19) pela Polícia Militar de Goiás (PM-GO) suspeito de matar Luis Fernando de Sousa de Jesus Santana, presidente da Associação Comunidade Quilombola Mucambo, em Santa Cruz de Goiás, na região Sul do estado. Outras duas pessoas, suspeitas de terem dado suporte após o homicídio, também foram conduzidas à delegacia, porém não há a informação sobre suas prisões.

O crime aconteceu na madrugada de sábado (18). Luis Fernando foi morto a tiros dentro de sua própria casa enquanto dormia. O POPULAR apurou que o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas.

O suspeito de ser o autor do crime já possui duas passagens policiais por tráfico de drogas, uma em Goiás e outra no Distrito Federal (DF). Junto com o homem, a polícia apreendeu uma arma de calibre 9 milímetros, que teria sido utilizada no crime, dois carregadores de pistola, várias porções de drogas, balanças de precisão, balaclava, três celulares e dinheiro supostamente oriundo do comércio de drogas.

Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas.