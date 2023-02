O suspeito de matar e jogar os corpos em covas rasas na zona rural de Porangatu, no Norte de Goiás disse em depoimento que um dos assassinatos aconteceu devido a um suposto estupro em sua namorada. A mulher que foi violentada sexualmente era namorada do homem que matou Marciano Silva, segundo investigação do delegado responsável pelo caso, Sandro Leal.

“Em depoimento, o suspeito confessou que matou Marciano porque ele teria estuprado sua namorada”, informou o delegado.

Todos os corpos foram encontrados na última segunda-feira (13) e segundo as investigações, o casal que está preso matou Marciano pela rivalidade do tráfico de drogas na região de Mara Rosa e Porangatu e um suposto estupro. O homem teve seu corpo mutilado, queimado e enterrado na zona rural pelos suspeitos. A identificação do corpo só foi possível ser realizada por meio de impressão digital.

Segundo o delegado, o casal está preso até a última atualização desta reportagem. O POPULAR não localizou a defesa deles para se manifestarem sobre a investigação.

“O suspeito explicou no seu depoimento que a sua namorada era garota de programa de um prostíbulo que o Marciano comandava o comércio ilegal de drogas. Dentro desse prostíbulo ele se relacionava com várias mulheres e também fazia algumas festas”, contou.

O delegado ainda explicou que o relacionamento do casal suspeito era recente e que Marciano conhecia a moça. “O que motivou o assassinato foi justamente o possivel estupro”, alegou.

Leia também:

- Corpos encontrados em covas em Porangatu são dos desaparecidos em Mara Rosa, diz polícia

- Casal é suspeito de triplo homicídio e de esconder corpos na divisa de Goiás com Tocantins

Outros corpos

A investigação da polícia apontou que os outros dois corpos encontrados trabalhavam para Marciano. Raí Nunes já estava com ele há algum tempo e Lucas Borges teria começado a trabalhar no tráfico há pouco mais de 2 anos.

“Acreditamos que exista um terceiro envolvido que teria levado o Raí e o Lucas para a zona rural, onde ambos foram mortos”, finalizou.