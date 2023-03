Um homem suspeito de mandar sequestrar um fazendeiro que era seu ex-patrão foi preso nesta sexta-feira (3), depois de perder os documentos em uma batida entre três veículos. De acordo com testemunho da vítima para a TV Anhanguera, ela era levada encapuzada pelo mandante e dois sequestradores, quando avistaram uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Jataí. Para desviarem do veículo, os suspeitos se envolveram em um acidente que envolveu um carro em que estavam dois deles, a camionete que estava um terceiro suspeito e a vítima e o caminhão de uma pessoa que não tinha envolvimento no caso.

Após o ocorrido, os suspeitos abandonaram o carro e a camionete que dirigiam, com a vítima dentro, e deixaram cair os documentos que revelavam as identidades deles. Por causa desses documentos, foi possível identificar que um dos envolvidos já foi funcionário da vítima e o filho desse suspeito era afilhado do fazendeiro.

Policiais militares descobriram que o suposto mandante teria recrutado os outros dois envolvidos em Foz do Iguaçu e prometido 50 mil reais para cada, em troca da participação no sequestro. A quantia ia ser exigida da família do fazendeiro e os suspeitos também ficariam com a camionete da vítima, que era usada no momento do sequestro.

Presos e crime

Além do suposto mandante, foi encontrado mais um suspeito nas proximidades do local do acidente. O terceiro suspeito ainda está foragido.

De acordo com o que foi apurado pelos policiais, os suspeitos contratados pelo mandante se aproximaram da vítima na entrada da fazenda da qual era dona, pedindo ajuda. Assim que o fazendeiro se aproximou os investigados o abordaram com uma faca, encapuzaram com uma blusa de fria, o algemaram e colocaram em um carro.

Leia também:

- Empresário é preso suspeito de golpes de mais de R$ 500 mil em clientes em venda de pisos

- Mecânico é preso suspeito de usar carro de cliente para ir a motel e atropela pessoas em acidente

- Funcionários de comunidade terapêutica são acusados de sequestro e maus-tratos de internos

Em seguida, transferiram a vítima para a própria camionete que era agora dirigida pelo suposto mandante.

Motivação

De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação do crime teria sido o fato de o suspeito de ser mandante do crime não ter recebido uma quantia em dinheiro, na época em que foi demitido pelo ex-patrão. Ainda assim, ele e a vítima tinham uma relação de proximidade, de acordo o que foi informado para os policiais e para a equipe da TV Anhanguera.