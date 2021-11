Cidades Suspeito de receptação é preso e carga de arroz avaliada em R$ 20 mil recuperada em Ceres Investigado contou que comprou a carga no último domingo (21) por um valor abaixo do praticado no mercado

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de receptação e uma carga com 224 fardos de arroz, avaliada em R$ 20 mil, foi recuperada na tarde desta terça-feira (23), em Ceres, município do Vale do São Patrício, região central de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), após um compartilhamento de informações, as equipes da Delegacia Estadual de Repressão a Furt...