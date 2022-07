Cidades Suspeito de roubo tenta fugir pelo telhado e ironiza com PM: ‘Como vou descer?’; vídeo Homem teria roubado uma motocicleta e ao tentar fugir, subiu em cima de uma loja

Depois de roubar uma motocicleta no setor Campinas, em Goiânia, um homem tentou fugir da polícia subindo no telhado de uma loja. A situação aconteceu na última sexta-feira (8) e antes de entregar, o suspeito - que não teve a identidade revelada – conversou com os policiais e ironizou questionando “como eu vou descer?”. De acordo com a Polícia Militar (PM), o home...