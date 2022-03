Cidades Suspeito de ser um dos maiores adulteradores de chassis do país é preso em Goiânia Lairton Pires dos Reis foi encontrado e preso em uma oficina mecânica clandestina na Cidade Jardim

Um homem de 51 anos, suspeito de ser um dos maiores adulteradores de chassis do país, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (24), em Goiânia. Segundo a polícia, Lairton Pires dos Reis, com vários antecedentes criminais, é apontado como líder de uma quadrilha que pode ter causado um prejuízo que ultrapassa R$ 3 milhões. A prisão do suspeito é um desmembramento da Ope...