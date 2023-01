Um homem foi preso neste sábado (7) suspeito de provocar um vazamento de gás na casa da ex-mulher para causar uma explosão, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), uma equipe foi acionada pela mulher após ela perceber a armadilha feita pelo ex-marido.

A mulher contou à polícia que os dois estavam juntos há mais de 7 anos, mas que haviam se separado no início da última semana. "Eu pedi pra conversar e a gente concordou em separar. Aí ele concordou em sair de casa, só que no meio da semana eu fiquei desconfiada dele e me senti intimidada", relata.

De acordo com a PM, a mulher ainda contou que o suspeito era muito ciumento e que o relacionamento deles sempre foi abusivo e conturbado. Com o fim do relacionamento, o homem começou a fazer ameaças e xingar a vítima. À polícia, ela disse que resolveu ficar escondida na casa de amigas por medo. "Ele falou que se ele quissesse, ainda estava faltando muito pra me matar", conta.

Em depoimento, a mulher disse que na última quinta-feira (5), o ex-marido disse que iria buscar as coisas dele, mas que teria insistido muito pala ela encontrar com ele na casa. A vítima recusou e dormiu fora. "Ele foi na quinta-feira e me esperou na casa e eu não fui. Depois ele foi na sexta e passou o dia todo mandando mensagem pedindo que eu fosse lá", conta.

A vítima continuou negando que iria na casa e afirmou que se fosse iria com a polícia. No final da noite de sexta-feira (6), a mulher disse que foi até a casa por volta de 22h50 e quando abriu a porta as luzes estavam todas acesas e tudo fechado, quando escutou o barulho de gás vazando.

"O cheiro estava muito forte. Quando olhei o registro tava todo aberto e o botijão estava suado de tanto que o gás descia e subia. E a geladeira também estava com o gás puxado", disse a vítima.

Segundo a PM, o Batalhão Maria da Penha confirmou a armadilha feita pelo suspeito e fez buscas em locais para localizar o homem, que foi preso no dia seguinte. O suspeito foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia.

