Cidades Suspeito de tentar sequestro do ex-prefeito de Itaguaru é morto em confronto A PM também informou que ele seria ligado a uma facção criminosa e com extensa ficha criminal. Entre os crimes já praticados pelo suspeito, está tráfico Internacional drogas, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de droga e roubo

