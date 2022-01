Um homem de 52 anos foi preso por suspeita de importunação sexual dentro de um ônibus que seguia de Imperatriz, no Maranhão, para Goiânia. A vítima é um jovem de 19 anos que relatou ter a genitália tocada pelo homem enquanto dormia, na noite de terça-feira (4). O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil de Porangatu.

Segundo informações da Polícia rodoviária (PRF), o jovem embarcou no ônibus em Araguaína (TO) e se sentou ao lado do suspeito, que vinha de Imperatriz. Ele relatou aos agentes que acordou assustado e pediu ao motorista que parasse na PRF para fazer a denúncia. O suspeito, por sua vez, alegou à polícia que imaginou que o rapaz consentiria o ato. Ele poderá responder por crime de importunação sexual, cuja pena é de 1 a 5 anos de prisão.