Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na manhã desta quinta-feira (26) após dirigir 60 km na contramão da BR-364, em Jataí, Sudoeste de Goiás. Após perceber a presença dos agentes policiais, o homem tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também apreendeu drogas no veículo.

O homem estava transportando quase 80kg de maconha em um VW/GOL prata. Após perceber a movimentação policial para interceptá-lo, o suspeito iniciou uma fuga em alta velocidade pela rodovia, dirigindo na contramão por cerca de 60km. Em alta velocidade, realizou manobras perigosas, entrou na contramão da direção e perdeu o controle do veículo.

Leia também:

Português de 72 anos é preso no Setor Marista suspeito de distribuir drogas para traficantes

Policiais encontram cocaína em chácara de advogada, em Senador Canedo

Após rodar na pista, o veículo saiu da rodovia e o motorista abandonou o carro, tentando fugir pela mata, mas foi alcançado pela equipe. Segundo a polícia, o homem, de 29 anos, estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o porta-malas do veículo estava carregado com quase 80kg de maconha.

Prisão

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Jataí e deverá responder por tráfico de drogas, com prisão de cinco a 15 anos, e desobediência à ordem de parada, com pena prevista de 15 dias a seis meses, além do pagamento de multa.

O homem, que já possuía diversos antecedentes criminais, também vai responder pelo crime de dirigir um veículo em via pública colocando em perigo a segurança alheia, o qual prevê uma punição de quinze dias a três meses, ou pagamento de multa no valor de trezentos mil reais.