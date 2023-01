Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na quinta-feira (5) se escondendo dentro de um galinheiro em Trindade, Região Metropolitana de Goiânia. Durante a abordagem, ele fugiu dos policiais pulando o muro das casas vizinhas e se escondeu dentro de um galinheiro, no Setor Palmares.

Os policiais começaram a fazer buscas pelo suspeito e, após entrar no quintal de uma casa, encontraram o homem dentro do galinheiro. Um vídeo mostra o homem tentando se esconder atrás de uma caixa e um tambor partido. No mesmo vídeo, podemos perceber quando ele é descoberto e sai com as mãos na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe flagrou o suspeito comercializando drogas no mesmo setor em que foi preso. Após a tentativa de fuga, o suspeito e a pessoa que estaria comprando a droga foram detidos. Também foram apreendidos 3kg de maconha, duas balanças de precisão e um dinheiro advindo do tráfico.

Os dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade. Segundo a polícia, os suspeitos podem responder por tráfico de drogas. Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu contato com as defesas deles até a última atualização dessa reportagem.