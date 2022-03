Cidades Suspeito de tráfico e fraude em auxílio emergencial é preso em bairro nobre de Goiânia Homem seria integrante de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas sintéticas em Goiânia

Dois homens, de 23 e 26 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (11), em Goiânia, suspeitos de integrarem uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na capital. Um deles foi encontrado em um condomínio do Alto da Glória, bairro nobre da cidade. Além de tráfico, a Polícia Civil apura o envolvimento dos indivíduos em crime de fraude no auxílio emergencial. De acordo com o delegado responsável pela Operação Fortuito...