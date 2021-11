Cidades Suspeito de vender maconha embrulhada em presente, ‘Papai Noel do tráfico’ é preso em Goiânia A Polícia Militar apreendeu 24 barras de maconha em papel com temática natalina. De acordo com a corporação, o homem trocava de carro alugado toda semana para não ser identificado

Foi preso nesta quarta-feira (17), um homem apelidado de ‘Papai Noel do tráfico’ suspeito de embrulhar e vender ,em papel de presente com temática natalina, tabletes de maconha em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é da Bahia e estava em Goiás há pouco tempo. Além disso, ele alugava carros diferentes toda semana para não ser identificado e esperava no veículo, a...